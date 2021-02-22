韩国医生或因不满新立法罢工 疫苗接种计划可能受影响

（早报讯）韩国议会有意通过立法，剥夺受到刑事定罪后医生们的行医执照。大韩医师协会表示，如果这项法案被通过，协会旗下的医生将进行大规模罢工，引发人们对本周开始冠病疫苗接种工作可能受干扰的担忧。

路透社报道，韩国医护人员计划从本周周五开始接种第一剂阿斯利康疫苗。韩国希望在7月之前保护1000万高危人群，并在11月实现群免疫。

但是在上周末，航最大的医生团体大韩医师协会（KMA）表示，如果议会通过一项法案，撤销获得监禁医生们行医许可的法案，医生们将进行罢工。

发言人金大河（译音）在周一的声明中说：“该法案可能导致普通的无辜医生被剥夺执照。他们可能因与工作无关的事故或缺乏法律知识而入狱。” 。

协会主席崔大治将该法案称为“残酷”，称该法案若通过将“破坏”医生们与政府的当前合作，以治疗该病毒并开展疫苗运动。

大韩医师协会表示，罢工的日期尚未确定。

僵局引发了人们的担忧，即在当局将医疗人员分配给全国约250个接种中心和1万个诊所的时候，医生的罢工可能会延缓接种计划。

韩国卫生部表示，在疫苗推出之前，医师们对该法案产生不满是不可取的，并补充说，医师协会对此抱有“误解”。

据报道，韩国议会一直试图修改《医疗服务法》，禁止犯如性虐待和谋杀之类暴力罪行的医生继续行医。争取该法案的执政党议员谴责医师协会，指他们“以公众健康为人质，让犯下令人发指罪行的人逍遥法外”。