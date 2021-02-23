韩国与伊朗就70亿美元解冻方案达成协议

（早报讯）韩国外交部一名官员周二（23日）表示，韩国驻伊朗大使柳静铉前一天同伊朗央行行长阿卜杜勒纳赛尔·赫马提举行会谈，伊方同意了韩国提出的在韩被冻伊朗资金的使用方案。

据韩联社报道，受美国对伊朗制裁影响，伊朗出口石油的70亿美元（约92亿新元）货款被冻结在韩国的两家银行。韩方此前提出多种解决方案与伊方开展协商。双方最终达成的协议虽未公开，但据推测，其中可能包含了增加医药品、医疗器械采购规模等扩大人道主义物资交易的内容。据悉，两国还就将部分资金转移到海外的计划达成一致。

但该官员表示，资金解冻问题还需与美国等相关国家协商。也就是说，即使韩国和伊朗就上述方案达成协议，实际解冻资金还须获得美国的批准。

伊通社前一天报道了赫马提与柳静铉会谈的消息，称双方就在韩被冻资产的使用方案达成协议。伊朗政府也表示，伊方同韩方就冻结资产的使用问题达成协议。

分析认为，伊方在尚未同美方协商的情况下大肆宣传韩伊协商之举意在对美施压。另有观测认为，这还有望对被伊朗扣留的韩国油轮和船长获释起到积极作用。

1月4日，从沙特阿拉伯启程驶往阿联酋的韩籍运输船“韩国化学”号在波斯湾被伊朗伊斯兰革命卫队扣留。船上载有五名韩国籍船员等20人。伊方近期决定释放除船长外的其他所有船员。对于扣船理由，伊方表示是因为船舶海洋污染问题，但有分析认为，伊方是在借扣船表达对货款被冻结的不满。