为何4200万令吉流入纳吉账户？辩方律师称只有刘特佐才知答案

（早报讯）马来西亚上诉庭今日（4月7日）续审前首相纳吉涉及一马公司旗下SRC国际公司洗钱案的上诉，纳吉的代表律师哈威德吉星称，只有在逃的富商刘特佐才知道为何4200万令吉（约1360万新元）会流入纳吉的户头。

上诉庭三司之首阿都卡林在庭上询问辩方律师哈温德吉星：“刘特佐并非SRC国际公司的人，为何他把钱汇入纳吉的户头？”

哈威德吉星回答：“只有刘特佐能够回答这问题。”

阿都卡林也进一步问哈威德吉星，为何刘特佐这么有权力（汇钱），对此，哈威德吉星表示不知道。

纳吉涉及SRC国际公司4200万令吉洗钱案的上诉聆审今日进入第三天。高庭法官莫哈末纳兹兰去年7月28日裁定纳吉所面对的7项控状罪名成立，判处监禁12年和罚款2亿1000万令吉。纳吉不服所判，提出上诉。

哈威德吉星今日在上诉庭陈词时指刘特佐促成4200万令吉资金流入纳吉的银行账户，而非（纳吉已故私人秘书）阿兹林。

2019年7月16日，第49名控方证人前一个马来西亚人民基金（YR1M）首席执行员洪素玲曾在高庭供称，指阿兹林指示把4200万令吉汇入纳吉在大马银行（AmBank）的两个私人账户，作为企业社会责任活动用途。阿兹林于2015年在直升机坠毁意外中丧生。

哈威德吉星指出，第49名控方证人洪素玲的供词是不能被接纳的传闻证词。他说，在2019年11月11日的表罪成立判决中，承审法官（莫哈末纳兹兰）指第37名控方证人Ihsan Perdana私人有限公司(IPSB)董事经理三苏安华苏莱曼应洪素玲的要求，将IPSB公司的4200万令吉转入纳吉的帐户，而洪素玲则是根据阿兹林的指示行事。

他说，阿兹林是通过WhatsApp联络洪素玲，但没有手机文件或WhatsApp信息证明这一点。

哈威德吉星指出，尽管已就这部分陈词了，但承审法官仍未解决洪素玲供词的可信度问题。“后者的口头证词和书面证词不一致，因此其证词被认为缺乏可信度。”

他说，在2019年11月11日表罪成立的判决中，是依赖于洪素玲的供词，即阿兹林涉及有关资金交易，并推论纳吉对4200万令吉的交易知情。

他指出，洪素玲的证词是不能被接纳的传闻证词。在洪素玲的供词中，指阿兹林涉及该笔资金交易，这番供词是难以置信的。

他指出，这与其他同期证据是相互矛盾及不逻辑的。“

虽然如此，但承审法官未能正确评估第49名控方证人证词的可信度。”