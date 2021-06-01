世卫改用希腊字母命名变种冠病病毒

（早报讯）世界卫生组织（WHO）宣布，从现在开始，最早在一些国家发现的变种冠病病毒将改用希腊字母命名，这是为避免对相关国家造成污名化。

法新社和英国广播公司（BBC）报道，世卫周一（31日）表示，目前被其列为“须关切变种”和“待观察变种”的变种冠状病毒都会采用新命名法。

依照新命名系统，最早在英国发现的B117变种病毒将改称Alpha变种病毒，最早在南非发现的B1351将改称Beta变种病毒，最早在巴西发现的P1将改称Gamma变种病毒，而最早在印度发现的B1617有两个分支——属于须关切变种的B16172将改称Delta变种病毒，属于待观察变种的B16171将改称Kappa。

世卫说，改用希腊字母命名不仅为了去污名化，也为了简化变种病毒名称。

世卫冠病技术主管克尔科夫说：“这将有助于公众讨论，但须关切变种病毒的学名将不会被取代。”

她表示，任何发现和报告变种病毒的国家不应该被污名化，并呼吁世界各国加大力度监控变种病毒，共同分享数据以协助遏制疫情蔓延。

克尔科夫说，如果变种病毒数量超过24个，希腊字母不敷应用，到时候世卫将会公布另一套新命名法。

2019冠状病毒的所有变种病毒名称已在世卫网站发布。