朝鲜设劳动党第一书记职位 职位仅次金正恩

（早报讯）韩联社周二（1日）掌握消息，朝鲜近期新设劳动党第一书记职位，该职位仅次于朝鲜领导人金正恩。

报道指朝鲜过去出现过多名所谓的二号人物，但正式为其“正名”实属罕见。

对朝消息人士透露，朝鲜今年1月在劳动党八大修订了劳动党章程，新增“劳动党中央委员会全体会议选举第一书记、书记”的内容。也就是说，朝鲜在总书记旗下新设第一书记职位，第一书记在七名党书记中排行第一，正式成为朝鲜二号人物。

劳动党章规定，第一书记可接受总书记的委任主持会议。在朝鲜可替代金正恩主持会议的职位只有劳动党政治局常委。

目前，常务委员共五人，包括金正恩、最高人民会议常任委员会委员长崔龙海、党组织书记赵勇元、党中央军事委员会副委员长李炳哲和内阁总理金德训。

政治局常委中，金正恩的心腹赵勇元担任第一书记的可能性较大。赵勇元5月7日与其他书记一道指导劳动党细胞书记大会第二天日程。

而第一书记这一名称曾为金正恩于2012年至2016年使用，因此更为意义重大。

2012年，金正恩将已故领导人金正日拥戴为“永远的总书记”，自己则担任第一书记的职位。之后于2016年将“书记制”转换为“委员长制”，今年年初恢复“书记制”，金正恩担任总书记。

另据了解，劳动党党章序文中“先军政治”的措辞不再，以往占据序文三分之一的赞颂领袖金日成、金正日丰功伟业的内容大幅缩减，而党章将人民大众放在第一的政治方式正式作为社会主义基本政治方式。

此外，朝鲜大幅修订劳动党章程，明确强调军队接受党的领导，将力争“在全国范围内实现民族解放民主主义”改为“在全国范围内实现社会自主民主发展”。