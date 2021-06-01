缅甸学校重开但大量师生坚持抵制上课

（早报讯）缅甸学校在军方发动政变四个月后重开，但许多教师和学生坚持违抗军方命令，拒绝回返学校。

法新社报道，缅甸军方下令，因冠病疫情而关闭了一年的学校必须在6月1日（周二）开学。不过，许多教师已决定放弃他们热爱的这份工作。

曾在仰光教书的一名28岁女子说：“我不怕他们逮捕我或对我使用酷刑。我害怕自己变成一个宣传工具，对学生进行洗脑。”为安全起见，她不愿透露真实名字，以瑞那迪自称。

瑞那迪说，她因支持公民不服从运动而被军方开除，跟她一样被开除的教师数以千计。

另一名自称努梅的小学教师也没回返学校。她参加不服从运动后，教育部已几个月没发薪给她。

努梅说：“看到他们杀了那么多人，我已不想替他们工作。”

另据缅甸官方报章《全球新光报》，首都内比都附近一所学校的学生，在开学第一天为到访的教育部长演唱了一首名为“全国开学周”的歌曲。

但在中部实皆地区的一所高中，有人用红漆在大楼正面写口号，呼吁师生不会回去上课。

根据媒体拍摄，墙上写的是：“我们不要军方把老师当奴隶”“我们拒绝被判者当我们的老师”。

缅甸一些大学也已恢复上课，但缺席的学生非常多。

在毛淡棉（Mawlamyine）一所大学主修英文的一名学生说，她班上有100个学生，没有一个人去上课。她说：“我所有的朋友都抵制上学。所以我也决定不去。”