第三宝宝在马中建交日诞生 大熊猫“靓靓”“兴兴”再当父母

（早报讯）旅居马来西亚的中国大熊猫“靓靓”昨日（5月31日）晚上顺利在国家动物园诞下幼崽，这也是“靓靓”与“兴兴”旅居马来西亚后所诞下的第三胎。

马来西亚半岛野生动物保护及国家公园局（PERHILITAN）周二发表声明说，“靓靓”是在昨晚8时30分在国家动物园的大熊猫保育中心，顺利诞下幼崽。这是“兴兴”和“靓靓”继2015年8月18日诞下“暖暖”以及2018年1月14日诞下“谊谊”后，诞下的第三胎。

声明说，由于“靓靓”生产后一直保护孩子而不让保育人员靠近，因此目前尚未确认幼崽的性别。“动物园工作人员将继续观察并监督‘靓靓’及幼崽的状况长达24小时。”

作为马中建交40周年纪念，“兴兴”和“靓靓”于2014年5月抵马，展开为期10年的旅居马国生活。巧合的是，今年5月31日正是马中建交47周年的日子。

1974年5月31日，时任首相拉萨与当时的中国总理周恩来签署马中建交公报，两国缔结了正式邦交关系。

“暖暖”已于2017年11月15日回到中国大熊猫保护研究中心都江堰基地，现居南京紫清湖野生动物世界。

去年1月满两岁的“谊谊”则原定于去年4月被送回中国，不过，因为冠病疫情的关系而未能成行，目前仍留在马国。