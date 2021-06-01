韩国“N号房”主犯二审获刑42年

（早报讯）韩国首尔高等法院周二（1日）对涉嫌炮制散布未成年人性剥削视频的赵主彬进行二审宣判，判处其有期徒刑42年。

韩联社报道，这一结果比一审判决少判三年，此外的公示个人信息10年、禁止就业10年、佩戴定位装置（电子脚环）30年，追缴赃款逾1亿韩元（约12万新元）等维持原判。

共犯姜某等5人二审被判处有期徒刑5～13年不等。

首尔中央地方法院去年11月对涉嫌违反《关于保护儿童和青少年不受性侵的法律》的赵主彬作出有期徒刑40年的判决，今年2月因其用虚拟货币隐瞒犯罪收益1.08亿韩元再加刑5年。二审中对两案进行了合并审理。

赵主彬涉嫌从2019年5月至去年2月胁迫女性拍摄不雅视频实施性剥削，并在即时通讯软件Telegram聊天群“N号房”中贩卖传播该视频，被检方逮捕起诉，还涉嫌组织团伙制作并传播无数性剥削视频。

法院表示，被告赵主彬组织前所未闻的性剥削犯罪集团并向各成员摊派任务，引诱多名受害者制作和传播性剥削视频，在此过程中还指示第三方性侵儿童和青少年。鉴于数字犯罪视频可能被持续传播，其造成的损害无法挽回，案件受害者要求严惩罪犯、民众要求杀一儆百的呼声高涨。但被告父亲其间与部分被害人达成和解协议，二审法院综合考虑上述情况后作出判决。