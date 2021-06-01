中国助巴基斯坦实现冠病疫苗本地化生产

（早报讯）在中国康希诺生物公司支持下，巴基斯坦国家卫生研究所日前完成一批康希诺冠病疫苗原液的灌装，共生产超过12万剂疫苗，这是巴基斯坦首次实现冠病疫苗本地化生产。目前，这批疫苗已通过巴基斯坦国家卫生研究所内部严格的质量检测，将在获得该国药品管理局批准后上市。

拥有博士学位的哈克今年4月刚加入巴基斯坦国家卫生研究所。她说，身为一名年轻的科研人员，这次参与冠病疫苗本地化生产项目让她从中方团队身上学到很多新的技术和理念。

作为康希诺公司此次赴巴四人团队领队，该公司负责对外项目合作及科学事务的副总裁莘春林4月初便来到巴基斯坦。“从疫苗灌装前的配制，包括辅料的采购和质检，到七八种我们自己开发的疫苗质量检测方法，我们带来了中国技术，为的就是帮助巴基斯坦生产出安全、有效的冠病疫苗。”

哈克对新华社记者说：“我们能够顺利完成疫苗的生产和质量检测离不开康希诺团队一个多月以来的技术指导。就像康希诺冠病疫苗刺突蛋白表达检测，我们从没有人做过，是他们手把手教会了我们，并且帮助我们从零开始建起了相关实验室。”

康希诺重组冠病病毒疫苗是中国军事科学院军事医学研究院和康希诺公司联合研发的腺病毒载体疫苗，曾在巴基斯坦进行三期临床试验。巴基斯坦卫生研究所生物生产部门负责人帕尔文表示，巴方对康希诺疫苗三期临床试验的支持推动了这款疫苗的上市，“如今得益于中国的技术转让，我们终于有了自己生产的新冠疫苗，可谓梦想成真。这是双方一次成果丰硕的疫苗合作”。

莘春林说，“从墨西哥到巴基斯坦，我们正在向更多的发展中国家进行冠病疫苗技术转让，开展合作生产。一个个成功的合作案例让我们越来越深刻地认识到作为研发人员的意义和所处行业对人类健康的责任，我们希望能为全球抗击疫情作出更大贡献。”。