巴西小城全面接种冠病疫苗 疫情获有效控制

（早报讯）巴西圣保罗州政府5月31日在该州布坦坦研究所举行新闻发布会，公布该州塞拉纳市全面接种中国科兴公司克尔来福冠病疫苗的结果，与试验开始之初的数据相比，全面接种完成后，当地新增有症状冠病病例数下降80%，住院人数下降86%，新增死亡病例数下降95%。

布坦坦研究所所长科瓦斯在新闻发布会上说：“克尔来福疫苗是安全、有效的，有助于避免感染者出现重症、并发症乃至死亡。已接种和未接种疫苗者都能从中获益，冠病病毒的传播也将被大幅削弱。”

克尔来福疫苗由北京科兴中维生物技术公司研发。今年1月17日，巴西国家卫生监督局宣布给予该疫苗紧急使用许可。塞拉纳市试验于今年2月17日开始，4月11日结束。该市共有居民45644人，排除儿童、孕妇等人群，有超过2万7000人接种两剂克尔来福疫苗，约占该市总人口的60%。

在本次试验中，塞拉纳市将所有符合接种条件的成年人分为绿色、黄色、灰色和蓝色四组，依次接种疫苗，两剂间隔28天。布坦坦研究所负责该试验的研究人员帕拉西奥斯说：“本次试验让我们意识到，不必为所有人都接种冠病疫苗，疫情也是可以控制的。我们发现，当70%至75%的成年人接种了疫苗后，新增病例数就会开始下降。”

试验结果还显示，成年人接种克尔来福疫苗，对那些并未接种疫苗的儿童及青少年也间接起到一定保护作用。帕拉西奥斯说，未接种疫苗者中冠病病例数的减少表明，病毒的传播被削弱，这佐证了大规模疫苗接种作为一项公共卫生政策的有效性。

试验另一项重要结论来自塞拉纳市和周边城市疫情的反差。约有1万名塞拉纳市民在临近的大城市里贝朗普雷图工作。在里贝朗普雷图及周边其他城市疫情依旧严重的同时，塞拉纳市的疫情却得到极大缓解。

科瓦斯说：“本试验得出的重要结论证明了在巴西及全世界推行大规模疫苗接种的有效性，为控制疫情带来希望。”