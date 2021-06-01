马国加速接种冠病疫苗 盼7月底达每日20万剂

（早报讯）马来西亚科学、工艺及革新部长凯利强调，在考量到现在的情况，肯定得加速冠病疫苗的接种，尽管最初的目标是要在今年底之前让马国80%人口接种疫苗，但是首相慕尤丁已经指示加快接种疫苗的速度。

星洲网报道，凯利也是全国冠病免疫计划协调部长，他在冠病疫苗特别供应委员会（JKJAV）通过推特发布一段视频说，他了解人们对等候接种疫苗感到不耐烦，全国冠病免疫协调特别工作队（CITF）将竭尽所能提高疫苗接种率，以最快的速度让更多人受到保护。

他说，CITF正在努力提升冠病疫苗接种数量，目标是要在今年7月底之前，从现有的每日10万剂翻倍增加至20万剂。“国家药剂监管机构（NPRA）正在评估中国康希诺（Cansino）的一剂式冠病疫苗。”

他说，政府已跟疫苗供应公司重新谈判以加速交付冠病疫苗，提高疫苗接种量，以加速落实国家冠病疫苗接种计划。

他说，在跟疫苗供应公司谈判后，马国所订购的所有1200万剂科兴（Sinovac）疫苗将于今年7月底之前交付，而2500万剂的辉瑞（Pfizer）冠病疫苗也将于今年第三季交付。

“马来西亚如今进入非常关键的抗疫时期，冠病确诊病例令人非常担忧，马来西亚的卫生体系所承受的压力越来越大，我们也面对更具侵略性新变种病毒所带来的挑战。”