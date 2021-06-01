世卫要求重新检测冠病起源研究样本

（早报讯）世界卫生组织要求意大利科学家对一项冠病研究样本进行重新检测，此样本表明冠病在2019年10月之前在中国以外传播。

对于找出冠病起源的国际压力越来越大，美国总统拜登上周要求情报部门在90日内调查及提交疫情的源头报告，包括病毒由中国武汉病毒研究所实验室泄漏的可能性。世卫组织对此反应说，找出冠病起源“已被政治毒害”。

冠状病毒于2019年12月在中国中部城市武汉首次被发现，而意大利的首名冠病患者于去年2月21日在米兰附近的一个小镇被发现。然而，去年发表的一项研究表明，2019年在意大利发现了针对冠病病毒或变种的抗体。这促使中国媒体认为这种病毒可能不是起源于中国，尽管意大利研究人员强调，这一发现的重点在于病毒出现的时间点，而不是在何处出现。

米兰癌症研究所（INT）科学总监阿波罗（Giovanni Apolone）说：“世卫组织询问我们是否可以分享生物材料，以及我们是否可以在独立实验室重新运行测试。我们接受了这个提议。”此前没有报道说明世卫组织的要求。

世卫组织发言人说，该组织正在同发布原先报告的研究员联系，并已经建立了与合作伙伴实验室的合作，以进行进一步的测试。发言人说，世卫组织已得知研究人员计划“在不久的将来”发布后续报告。