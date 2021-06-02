美国3周内移交阿空军基地 北约保留文职外交人员

（早报讯）美国军方即将把其位于阿富汗境内的最大空军基地移交给阿富汗军方。北约则表示，将保留在阿富汗首都喀布尔的文职外交人员。

美国国防部一名官员周二（6月1日）向法新社确认，美军将把巴格拉姆（Bagram）空军基地移交给阿富汗军方，但他没有说明移交日期。

阿富汗一名安全官员则表示，交接工作预计将在大约20天内进行，并指其国防部已成立专门委员会负责此事。

巴格拉姆空军基地1980年代由苏联建造，是美国和北约在阿富汗使用的最大军事设施。在阿富汗战争时期，最高峰时美国的驻军人数达到10万。

另据新华社，北约秘书长斯托尔滕贝格周二出席北约国防部长视频会议后说，北约将在结束阿富汗军事任务后，在喀布尔保留文职外交人员，部队的缩编工作正在顺利推进。

他还表示，北约将继续为阿富汗安全部队提供资金，帮助阿富汗安全部门进行能力建设并对其提供咨询。

北约正在考虑在阿富汗境外向阿提供军事训练，重点是特种作战部队。北约也在研究如何提供资金和服务，以使盟国和国际社会能够留在喀布尔。

2001年九一一恐怖袭击后，美国发动阿富汗战争，北约军事力量进入阿富汗。今年4月14日，北约决定从5月1日起“几个月内”从阿富汗撤出全部约1万人的军队。同一天，美国总统拜登在白宫发表讲话说，美军将于5月1日开始有序撤离，美军和北约盟友军队将于9月11日前撤出。