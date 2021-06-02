约万名东京奥运会志愿者退出

（早报讯）东京奥运倒数不到两个月，奥运会和残奥会组织委员会周三（2日）表示，有约1万名东京奥运会志愿者在赛事前宣布退出。

日本放送社报道，东京奥组委最初计划招募8万名志愿者，在奥运会赛场和奥运村提供服务。今年2月，时任东京奥组委主席森喜朗因发表歧视女性的言论引发争议，许多奥运会志愿者因此退出。

之后，随着日本第四波疫情来袭，更多志愿者拒绝参与奥运会服务，截至6月1日，已有1万名志愿者申请退出。

对于大量志愿者退出，东京奥运会和残奥会组织委员会秘书长武藤敏郎周三（2日）表示，一些志愿者在收到赛事服务安排表后发现难以协调时间，因此退出。“对于东京奥运会的运营工作来说，这不会成为一个问题。”

除志愿者之外，确保服务奥运会的医护人员也是一大难题。据东京奥组委估算，奥运会每天需要230名医生和310名护士。东京奥组委主席桥本圣子近日表示，医务工作者已招到八成左右，但护士还不够。

日本看护协会在收到东京奥组委招募500名护士的请求后，已要求各地的看护协会提供帮助，但招募工作进行得并不顺利。疫情之下，医疗机构本身人手不足，疫苗接种也需要大量医务人员。在此背景下，还有一些原本报名参与奥运会服务的医护人员请辞。

根据东京奥组委的统计，日本国内包括志愿者在内，将有30万相关人士参与东京奥运会和残奥会，其中负责警务和运输工作的人员将达到19万人。