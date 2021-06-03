韩国逾百艘渔船示威反对日核污水排海决定

（早报讯）据韩媒报道，由韩国庆尚南道环境团体等组成的“阻止日本福岛核污水入海—庆南在行动”，周三（6月2日）在当地统营市的李舜臣公园及其近海地区，出动100多艘渔船举行成立仪式，敦促日本政府取消计划。

据报道，该组织旨在通过向全球宣传核污水排海将产生的问题，加深国际合作，阻止日本政府将福岛核污水排入大海。

该组织担忧，核污水入海将对韩国领海造成污染，而以渔业为主的庆尚南道将首当其冲。该组织还呼吁韩国政府制定有关抵制日本水产品、严厉实施产地标注政策和食品安全检查登记的综合对策。

连日来，针对日本决定将福岛第一核电站核污水排放入海一事，韩国各界持续发出反对声音。此前在4月26日，韩国渔民曾集结350艘渔船于统营市抗议，要求日本政府撤回决议，也提出希望韩国政府更强力应对的诉求。

4月13日，日本政府正式决定将核污水经过滤幷稀释后排放入海。排放将于约两年后开始，排放时间预计将持续20至30年。

针对日本政府决定将核污水排进大海，韩国欲向国际海洋法法庭提出起诉，中国也表示强烈反对。联合国有关人权专家4月15日发表共同声明，对日本政府的决定“深感失望”，表示此举可能会影响太平洋地区数百万人的生命和生计。

日本媒体指出，日本此举不仅会伤害中国、韩国等周边近邻共同维护公海环境的心愿，也许会失去一些环太平洋盟友的支持。