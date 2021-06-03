东京奥委主席：奥运会不会取消或再次延期

（早报讯）日本东京奥运即将在50天后的7月23日开幕，东京2020奥组委主席桥本圣子表示，东京奥运不会停办或再延期，而若疫情突然暴发，也有可能随时改成无观众比赛。

日本近期多家媒体民调显示，舆论压倒性主张东京奥运应停办或再度延期，仅有少数人赞成如期举行。

桥本圣子周三（6月2日）接受日刊SPORTS专访时说，针对举行奥运的民意已在改变，而这是基于日本国内疫苗接种率逐渐提升，以及国际奥会敦促各国为奥运代表团接种疫苗。

桥本圣子说，届时选手村将有八成入住者会完成施打疫苗，组委会也加强说明检验次数与代表团所采用的入境形式等防疫措施，相信能获得民众理解。

组委会也加强说明检验次数与代表团入境形式等防疫措施，相信能获得民众理解。

被询及东京奥运是否会停办，桥本回答“不会”；至于是否会再次延期，桥本回应“没办法再次延期”。桥本说，再延期一年的话，比赛场地已经被其他活动预约、也没办法准备选手村，而且单是为了把原定去年的奥运延期到今年，更改场地预约就已经非常困难，不能再因为延期造成更多困扰，“已经没办法再次延期”。

桥本还说，即使当局决定在有观众状态下举办奥运会，但如出现感染人数激增的情况，无论是在举办之前还是举办过程中，都可能切换为空场举办。