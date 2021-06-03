拜登将修订中企投资禁令

（早报讯）美国总统拜登计划在本周修订前总统特朗普时期出台的中国军方关联企业投资禁令。此前，这项政策曾受到司法挑战，所涵盖附属公司的范围也不明确。

彭博社报道，这份由特朗普签署的禁令禁止美国人购买被认为是供应或支持中国军事和安全机构31家中国公司的股份。该名单包括中国主要的电信、建筑和技术公司，如中国移动、中国电信、视频监控公司海康威视和中国铁路建设公司。

这是白宫旨在平息中国崛起所采取的一系列措施之一，使两国之间的关系严重紧张。

知情人士透露，根据拜登修改后的命令，美国财政部将列出一份公司名单，这些公司可能因与中国国防和监控技术行业存在关联而面临经济上的惩罚。目前为止，金融制裁和目标公司的选择是依据美国国会授权的国防部报告。

拜登政府预计将在本周晚些时候签署修订后命令，修改黑名单编制标准，以纳入在国防或监控技术领域开展业务的实体。特朗普的命令是针对中国军方拥有、控制或以其它方式存在关联的公司。

其中一位知情人士说，拜登政府将保留原先名单上的大量实体，财政部外国资产控制办公室将依据新命令增添新实体。在此过程中财政部将谘询美国国务院和国防部意见。

美国国会正密切关注拜登政府对这项禁令的评估，议员们希望政府对北京方面采取更强硬的立场。