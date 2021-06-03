检察官求判杀害弗洛伊德白人警察30年徒刑

（早报讯）美国白人前警员肖万（Derek Chauvin）去年将非裔男子弗洛伊德（George Floyd）当街压颈致死，掀起全国抗议声浪。当地检察官周三（6月2日）向法官求处30年徒刑。

法新社报道，肖万的律师则提出服刑时间和缓刑等截然不同的要求，称肖万是犯下“善意的错误”。

肖万律师尼尔森在求情中写道：“肖万先生请求法院审视调查结果以外之事，看看他的背景、他没有犯罪记录、他对缓刑的服从、本案的不寻常事实，以及他是‘崩坏制度’下的产物。”

明尼苏达州检察官在6月25日宣判听证会前寄出的法院文件中，称45岁的肖万“严重滥用”职权。检察官表示：“被告的行为也格外残忍。”他们提到法官卡希尔（Peter Cahill）判决本案有四个加重因素，让他背离明州量刑指南，也为判重刑开路。

据报道，弗洛伊德去年5月25日在明尼阿波利斯涉使用假钞遭警方拦下上铐，当时肖万用膝盖强压他颈部约九分钟。期间弗洛伊德多次说他无法呼吸，肖万仍不放松，导致弗洛伊德最终丧命。整个过程遭路人拍下上传网路，掀起全美和全球抗议种族歧视和警察暴力的浪潮。

在历经数周的审判后，肖万于4月20日遭判犯下杀人罪后入狱。肖万遭控最重的二级谋杀罪，最重可判40年徒刑。