传马国多名部长不满贸工部批准过多公司营运而“激烈争论”

（早报讯）马来西亚媒体引述消息指出，多名部长不满国际贸易与工业部在全面行动管制令（FMCO）期间批准太多公司营运而发生“激烈争论”。贸工部高级部长阿兹敏今天表示，全国超过12.8万家公司在全面行管令期间获准营业，获准上班的员工157万人。

主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里昨天在面簿发布一张他正在办公室关门的照片，并写道：“我已经关了前门，但……”当时就传出他不满有部长在全面行管令期间为许多非关键领域的公司“开后门”。

网媒“今日自由大马”今天引述消息人士表示，当局本周为规划全面行管令而开会时，国际贸易与工业部（贸工部）主张批准约9.5万家公司在全面封锁期间继续营业，这引起多名部长不满并发生激烈争论。

消息人士说：“大多数部长同意全面封锁，但贸工部批准9.5万家公司运营，不符合一些人的意见，结果就发生争论。许多部长担心如果没有全面封锁，冠病疫情不会改善。他们最担心的是，目前已有许多职场感染群，但（贸工部）仍批准这么多工厂继续运作。”

依斯迈沙比里今天回应时说，他昨天在面簿的图文，只是形容当时在办公室的具体情景，并没有任何弦外之音。“我当时结束工作而准备回家，所以关门。”

阿兹敏今天在记者会受询时促请民众别乱猜测。他说，自从疫情暴发以来，依斯迈沙比里就是政府抗疫的重要角色。他强调，他与其他内阁成员一直合作对抗疫情，部长们作为一个团队，向来也以集体方式行事。