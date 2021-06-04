美国释出首批2500万剂疫苗

（早报讯）美国总统拜登周四（3日）公布与全球分享8000万剂冠病疫苗的计划，首批释出的2500万剂疫苗最快于当天运出，其中75%将通过“全球冠病疫苗获取机制”（COVAX）发放。

路透社报道，拜登表示，美国对发达经济体和发展中国家的冠病疫苗接种率存在巨大差距深感关切，他表明，美国提供疫苗并不要求任何政治回报。

拜登说：“我们分享疫苗不是为了获得好处或交换条件。”他说：“我们捐出疫苗是为了拯救生命，以我们作为标杆和我们的价值观力量，带领全世界终结这场大流行病。”

拜登说，美国首先将通过COVAX捐出将近1900万剂疫苗，这批疫苗将优先提供给拉丁美洲和加勒比（600万剂）、南亚和东南亚（约700万剂）及非洲（约500万剂），因为这些区域正面临严峻的新一波疫情。

其余600多万剂疫苗将从美国直接运到加拿大、墨西哥、印度和韩国。

马来西亚、越南、菲律宾、印度尼西亚、泰国、老挝和台湾等也将获得美国的疫苗。

另外，美国国家安全顾问沙利文表示，美国通过COVAX分发的疫苗，仍由美国决定将分配给哪些国家与地区以及将分配多少剂量。

拜登此前宣布，美国将捐出6000万剂阿斯利康疫苗，之后表示，美国将向其他国家另外再捐出至少2000万剂辉瑞-BioNTech、莫德纳和强生疫苗。

白宫表示，拜登周四宣布捐出的2500万剂疫苗不包括阿斯利康疫苗。