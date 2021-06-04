拜登扩大禁止投资中国军工企业清单

（早报讯）美国总统拜登周四（3日）签署行政命令，禁止美国人投资数十家与国防和监视技术有关的中国公司。这项禁令将于8月2日生效。

美国之音报道，这项行政命令进一步巩固并强化了美国前总统特朗普去年发布的禁止美国人投资中国军工企业的行政命令，并扩大了这项行政命令所宣布的国家紧急状态范围，认定践踏人权也对美国构成非同寻常的威胁。

拜登周四签署的《应对为中华人民共和国某些公司提供资金的证券投资威胁的行政命令》，将禁止美国人对59家中国企业进行投资，其中包括涉及国防与相关物资部门的企业和监视技术行业的企业等。中国的电信设备制造商华为、中国最大的芯片制造商中芯国际、杭州海康威视、中国三大电信公司等企业都名列其中。

除了禁止直接投资于这些企业的债券和股票证券，这项行政令也禁止美国人投资于投资组合中包含了这些中国公司的证券的基金。

这项行政令还扩大了国家紧急状态的范围，因为拜登发现，“在中国境外使用中国的监视技术，以及开发或使用中国的监视技术为压制或严重侵犯人权提供方便，构成了不一般和非同寻常的威胁”。

白宫说，这项行政命令允许美国以有针对性和设置范围的方式，禁止美国投资于损害美国及其盟友安全或民主价值观的中国公司。

美国高级官员表示，这项禁令将于8月2日生效，但投资者可以在未来12个月内进行交易，以剥离所持股票。虽然美国人没有被要求抛售这些证券，但在一年期满后，他们将无法出售所持证券。

这项禁令是拜登政府对中国采取日益强硬立场的最新举措。