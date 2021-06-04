失火货船船东派国际专家团到斯里兰卡协助调查

（早报讯）两周前在斯里兰卡科伦坡岸外发生大火的货船船东X-Press Feeders周五（4日）发表声明说，它已委托两个国际专家团前往斯里兰卡协助调查。

法新社报道，代表X-Press Feeders的两组专家，分别是处理解决海上石油漏溢问题的专业性组织“国际油轮船东污染联合会（ITOPF），以及“溢油响应”（OSR）。

X-Press Feeders说，该公司将继续与斯里兰卡的海洋环境保护局与斯里兰卡海军进行协调，为可能发生漏油情况与其他污染问题制定一套应对方案。

5月20日，在新加坡注册的X-Press Pearl号在科伦坡岸外起火燃烧。货船上载有燃料油、25吨硝酸和其他一些化学品，大火燃烧了13天才被扑灭，斯里兰卡大面积海滩被大量塑料颗粒物污染。

X-Press Feeders总裁约斯科维茨（Shmuel Yoskovitz）为这场灾难向斯里兰卡道歉。

约斯科维茨说：“我对此次事件给斯里兰卡人民的生计和环境所造成的破坏和影响，向斯里兰卡人民致以深深的歉意。”

斯里兰卡当局相信大火是货船上的硝酸泄漏所引起，并指船员早在5月11日已知道船上的硝酸泄漏。

货船的三名负责人包括船长已接受警方讯问，其中两人为俄罗斯公民，另一人为印度公民，三人的护照均被警方扣押。

X-Press Pearl号的25名船员上周全部安全撤离，其中两人受轻伤。