瑞典儿童类川崎病例剧增 或与冠病有关

（早报讯）瑞典专家指出，可能与冠病有关的儿童类川崎病病例在瑞典快速增加，目前已有234起，比三个半月前增加了67%。

新华社报道，瑞典《每日新闻》周四（3日）刊登一篇由26名病毒学、传染病学、细胞生物学等学科专家联名发布的文章，介绍了当前冠病疫情在儿童中传播和引发相关症状的最新数据。

数据显示，瑞典每10万名儿童出现9.8起类川崎病病例，约为美国儿童类川崎病比例的两倍（每10万名5起）、丹麦的四倍（每10万名2.2起）、德国的六倍（每10万名1.7起）。

类川崎病又称为多系统炎症综合征，患儿会出现类似川崎病的症状。该病主要在感染冠病的儿童中出现，可能与冠病有关，但目前还无法得出确切结论。

大多数类川崎病患儿此前没有基础疾病，患儿最初出现的症状通常是腹痛、恶心和高烧。一些患儿出现神志不清或反应迟钝，部分患儿有皮疹、眼部充血等症状，还有一些患儿由于心脏功能严重受损和血压下降导致休克。

研究发现，如果儿童感染冠病后再确诊类川崎病，有关炎症反应通常在感染病毒三至六周后出现。意大利、法国、美国和英国自冠病大流行暴发以来曾报告发现一些儿童出现类川崎病症状。

学科专家们还在联名文章中指出，在瑞典公共卫生局确认已感染冠病的16.4万名儿童中，他们估算约有1.6万至5万名儿童出现冠病长期症状。这些儿童平均年龄为11岁至13岁，疲劳、嗓子疼、头痛和恶心以及反复感染等是最常见症状，一些儿童还出现了注意力方面的问题和记忆缺陷。目前观察到儿童冠病长期症状可持续超过一年。