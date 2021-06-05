美疾控中心：冠病导致青少年住院概率远高于流感

（早报讯）美国疾病控制与预防中心（CDC）说，青少年因冠病而住院的情况虽然罕见，但依然比因为流感而住院的人数来得多。

《纽约时报》报道，美国疾控中心周五（4日）在一份研究报告中指出，与过去三个流感季节的数据相比，美国的青少年冠病住院病例数大约比流感相关疾病的住院病例数多出三倍。

极力争取让学校重开者宣称流感比冠病对未成年人构成更大威胁，并对青少年接种冠病疫苗提出质疑。

美国疾控中心周五发布的研究结果与该理论相反。

美国青少年因冠病住院人数今年1月和2月有所下降，但在3月和4月再次上升。

今年1月至3月31日期间，204名美国青少年的住院主因或与冠病有关。这些青少年大多有至少一种潜在健康问题，包括肥胖、哮喘或神经系统疾病。

这204名住院青少年都存活，但其中约三分之一曾进入加护病房，约5%需要使用呼吸机。另外，约三分之二的住院青少年是非洲裔或西班牙裔，这显示冠病对这两个族裔的青少年构成更大风险。

研究人员将2017年-18、2018-19、2019-20三个流感季节同年龄层青少年因流感住院的数据与因冠病住院的数据进行比较。结果发现，从2020年10月1日到2021年4月24日，青少年的冠病住院率比前三个流感季节住院率高出2.5至3.0倍。

美国疾控中心主任瓦伦斯基发表声明说：“感染冠病的痛苦是可以避免的。接种疫苗就是我们摆脱这场大流行病的方法。”