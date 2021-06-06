保存方法不当 日本废弃至少7000剂疫苗

（早报讯）正在加紧给民众接种冠病疫苗的日本，在疫苗的保存上频频失误。《读卖新闻》报道，以地方政府公布的案例统计，日本自进口疫苗后，已有7000多剂作废。

福冈县大牟田医院和神户市的大规模接种现场，就因为把需要低温控制的美国辉瑞疫苗搁置在室温中，各丢弃了1000多剂。瑞辉疫苗在初期要求至少在零下75度保存，日本当局也指示相关机构将温度设在零下80度。但是，在进口这一疫苗不久的二月份就出差错。

日本卫生部公布有一大型医疗机构设备出问题。其人员发现问题时，装有1032支疫苗的冷冻室的温度是摄氏27度。

日本媒体报道也透露了其他近期出现的使用失误事态，例如东京港区近期就在稀释疫苗上，将之稀释到规定量的两倍，结果丢弃12剂疫苗。

一些机构肯承认错误，自行公开。日媒体指出，这只是冰山一角。

冠病暴发后，日本抢先向欧美各大药厂预定疫苗。至今，公开签约的疫苗数量如下：辉瑞计划到年底供应1.94亿剂；莫德纳疫苗，到9月份为止可获得5000万剂。日本与阿斯利康签订的合同，显示有1.2亿剂存库，但由于担心接种后出现血栓副作用，日本国内虽通过这款疫苗，但目前被列入“延期使用”。

（记者是《联合早报》东京特派员）