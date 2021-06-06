游轮离开威尼斯港口 引发民众抗议

（早报讯）意大利水都威尼斯周六（6月5日）有游轮离开港口，但鉴于威尼斯海平面持续上升，巨型游轮可能影响环境与居住安全，引发当地民众抗议。

据报道，9.2万吨重的“管乐号”（MSC Orchestra）周六从威尼斯港出发，前往意大利南部、希腊和克罗地亚。这是当地自去年冠病疫情导致封城以来，首度有游轮出发。

当天，数百名民众聚集在港口抗议，还有民众驾驶小艇举旗示威，反对巨型游轮重现于威尼斯。

威尼斯部份居民多年来一直呼吁政府禁止大型游轮和船只穿越潟湖，停泊在知名景点圣马可广场附近。威尼斯海平面上升，建物水下结构备受侵蚀，居民担忧大船经过会加剧污染和侵蚀。

国际游轮协会（CLIA）估计，游轮业占威尼斯当地国内生产总值逾3%，不包含连带的经济效益。协会意大利区主任加列提说，他们非常关心威尼斯，多年来一直在找船舶管理与解决办法；威尼斯是重要港口，若取消航线，不仅对威尼斯影响极大，整个亚得里亚海都要一起承受后果。

威尼斯市府、港口局、船舶业劳工等对于游轮复航都很振奋。物流公会主席桑帝说，封城停航17个月后再看见游轮出航，宛如隧道尽头的曙光，“这对我们和4000名员工，以及相关行业的许多人来说，是重要的一天”。

意大利政府今年4月决定，潟湖外围码头完工后，游轮和货柜轮船不可进入威尼斯市中心，需停在其他地方；然而，新码头建设尚未开始招标。

桑帝指出，港口相关人员赞成禁令，但有鉴于观光业对威尼斯的重要，必须要有替代方案。