马国外长接触冠病确诊者须隔离 取消赴华行程

（早报讯）马来西亚外交部长希山慕丁因密切接触一名冠病确诊者，取消出席来临的外交行程。

外交部星期天（6月6日）发文告表示，希山慕丁原定于明日（6月7日）率领马国代表团，参加在中国重庆举行的亚细安（东盟）——中国外长特别会议，之后也会到埃及、科威特和卡塔尔展开工作访问。

“遗憾的是，外交部长不能够按期访问重庆、开罗、科威特市和多哈，因为根据卫生部的标准作业程序，卫生部鉴定外交部长是一名确诊者的密切接触者。

“尽管外交部长进行的2次聚合酶链反应（RT-PCR）检测都呈现阴性结果，但是根据卫生部的指南，外交部长必须强制进行自我隔离。”

文告说，外交部副部长卡玛鲁丁查化将代为出席在中国重庆举行的亚细安-中国外长特别会议。

至于在埃及、科威特和卡塔尔的工作访问则外交部长将和这些国家的政府谘询后，择定新的访问日期。

据报道，希山慕丁到中国重庆出席亚细安——中国特别外长会议时，将和中国外长王毅举行双边会议，讨论不久前16架中国军机入侵马国海域领空等多项区域和国际课题，避免类似事件重演，以维护南中国海区域的和平与稳定。

5月31日，马国空军侦察到16架中国军机飞入马国在南中国海的海域领空，并指此事严重威胁马国国家主权。不过，中方称中国空军只是在南沙南部海域进行例行训练，不针对任何国家，也没有进入他国领空。