布基纳法索村庄遭武装分子袭击 132人死

（早报讯）一群身份不明的袭击者攻击了非洲国家布基纳法索萨赫勒地区雅加省的一个村庄，造成一百多名平民死亡，其中包括7名儿童。联合国秘书长及西非事务特别代表分别发表声明，对此表示愤慨。

中通社引述联合国网站报道，布基纳法索政府称，当地时间周五（4日）晚，一群武装分子对该国北部雅加省索尔汗地区的一个村庄发起了袭击，肆意对民宅开火，造成至少132人死亡，当地的房屋和市场也被烧毁。这是布基纳法索近年来发生的最严重恐怖袭击。

联合国在声明中称，联合国秘书长古特雷斯强烈谴责这一令人发指的袭击事件，并强调国际社会迫切需要加倍支持会员国打击暴力极端主义，避免令人无法接受的人员伤亡。

古特雷斯向遇难者家属以及布基纳法索政府和人民表示最深切的慰问。他祝伤者早日康复，并表示联合国全力支持当局努力克服对该国和平、稳定与统一的威胁。

秘书长特别代表兼联合国西非和萨赫勒办事处负责人穆罕默德·安纳迪夫也发表声明，谴责这一针对无辜平民的“卑鄙的恐怖袭击”。

布基纳法索总统卡博雷周六（5日）宣布，为悼念死难者，5日至7日举行全国哀悼活动。

2015年以来，布基纳法索袭击事件频发，安全形势严峻。尽管布基纳法索安全部队近来进行了多轮大规模反恐行动，但恐怖袭击事件在该国东部和北部地区仍频繁发生。