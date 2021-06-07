墨西哥选举因暴力蒙上阴影

（早报讯）墨西哥星期天（6日）举行全国议会和地方选举，选前涉及选举的致命暴力事件不断发生。

法新社引述墨西哥检察官说，选举前夕，枪手伏击并杀死南部五名选举工作人员。事发地点位于恰帕斯州（Chiapas.），枪手开枪打死了负责运送投票箱和其他投票材料的人员。

另据路透社，在投票日当天，一名男子把一个被切断的头颅抛向边境城市蒂华纳（Tijuana）的一个投票站。当局还在投票站附近发现了装有人体残肢的几个塑料袋。

当地警方没有说明是否抓到抛掷人头的男子。目前也不清楚发生在蒂华纳的事件是否与星期天的选举有关。

此次选举被墨西哥联邦选举委员会称为该国“史上最大规模选举”。除500名联邦众议员和15名州长外，本次选举还将选出1063名州议会议员和1923名市长等。超过9300万具有投票资格的选民将在遵守防疫规定的前提下，在全国16.2万个投票站进行投票。

新华社说，选举的最大看点在于执政党国家复兴运动党与其盟友能否获得众议院超过三分之二席位的“有效多数”，即在500席中赢得至少334席。

根据墨西哥联邦选举委员会的日程安排，本次选举的初步结果将于当地时间星期天晚上至周一公布，最终结果将在6月9日开始的详细计票完成后公布。