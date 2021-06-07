调查：拜登上台未改变欧洲人对美看法

（早报讯）一项调查显示，欧洲人对美国的看法并没有因拜登上台而有所改变。

路透社报道，美国政府应对冠病大流行表现不力，导致近60万人在这场疫情中死去，打击了美国作为领导全球大国的信誉。美国3月26日发布的一篇研究论文指出，拜登的前任特朗普本可通过更有效的应对策略，避免将近40万名美国人被冠病夺走生命。

德国马歇尔基金会和贝塔斯曼基金会在七国集团（G7）峰会前夕发布的调查报告指出，拜登上任后，欧洲人对美国的印象并没有改变，对中国的看法则略有改善。拜登即将到英国出席G7峰会。

周一（7日）发布的这项调查在欧洲11个国家进行。调查显示，在拜登执政首三个月，法国人和德国人对美国全球影响力的看法没有不同。

调查指数据与2020年的调查结果一致，比冠病大流行暴发前低了大约10个百分点，中国因此得利。

只有51%的德国人视美国为可靠的合作伙伴，持有相同看法的法国人升至60%，英国人和波兰人分别为67%和76%。信任美国的土耳其人不到四分之一。

相比之下，美国国内认为美国在海外的影响力有所回升。研究也显示，大部分美国人把欧盟视为可靠的合作伙伴。

这项调查在3月29日至4月13日在网上进行，调查人员在加拿大、法国、德国、意大利、荷兰、波兰、西班牙、瑞典、土耳其、英国和美国，各对1000名成年人进行抽样调查。