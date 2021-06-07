马国警方称新加坡司机仍拖欠3000万令吉罚款

（早报讯）马来西亚警方称，新加坡司机还欠马国3000万令吉（约960万新元）罚款。

武吉阿曼警察总部交通调查及执法局（执法/交通/罚单）副总监莫哈末纳兹里接受马来报章“Kosmo！”的访问时说，根据警方数据，新加坡司机目前还拖欠10万8798张罚单，金额超过3000万令吉，而且大多数都是超速。

他说，除了超速，其他的罚单种类还包括不遵守交通指挥（1309张）、超车（3950张）、没有系上安全带（1309张）、闯红灯（761张）。此外，还有一些司机涉及交通意外、挡道和没有煞车讯号灯等各种违例行为被开罚单。

他说，新加坡司机如果被发现拖欠罚单，可能被禁止出境，也可能被提控上庭。

“由于两国执法不同，马来西亚警方无法取得邻国司机的详细资料邮寄罚单，加上新加坡法律规定报废车龄超过5年的车，因此很多司机不理会这些罚单。”

不过他强调，警方在今年警察日推介了MyBayarSaman线上偿还罚单系统，因此邻国司机不能再以疫情为借口逃避罚单。

他也说，对于陆路交通局执行新加坡汽车登记表示欢迎，警方也能从中掌握邻国司机资料并寄出罚单。

他说，由于现在边境没有开放，警方暂时无法对邻国司机采取行动。“一旦开放边境，警方就会出动40台扫描器，揪出那些拖欠罚单的新加坡司机。”