马国媒体：元首9日起分批召见各政党领袖

（早报讯）马来西亚媒体透露，国家元首苏丹阿都拉将从本月9日（周三）起，分批召见各政党领袖，据信与将在8月1日结束的紧急状态有关，使马国或将出现新的政治格局。

英文報章《星报》引述高层政治人物消息，指首相慕尤丁领导的土团党领袖将会是元首第一个召见的政党领袖，过后将会在10日召见民主行动党领袖，祖国斗士党及巫统领袖则将在11日进宫觐见元首。消息人士透露，“元首只是要聆听他们的的意见，让他们可以说出他们的看法。”

前首相马哈迪的支持者凯鲁丁发推文，指元首同意接见政党领袖，聆听他们的看法。

不过，根据网媒透视大马引述政府消息称，元首据知只会召见注册政党的领袖而已，因此，由马哈迪领导，但尚未获准注册的祖国斗士党及马国民主联合阵线（MUDA）创办人赛沙迪将不在名单内。

另外，各政党领袖受媒体询问时，皆三缄其口，拒绝回应。

根据诚信党运营的新闻网站Malaysia Dateline今早发表的一篇报道，称元首将于本月9日至11日会见政党领袖。

报道称，会面将会讨论国盟政府未能控制冠病疫情，接下来该如何重建国家的课题。不过，这则报道过后很快就从该网站撤除。

希盟结束紧急状态独立委员会早在4月20日就已向王宫提交了备忘录，敦促元首结束紧急状态。

首相署（国会与法律）部长达基尤丁日前称，政府正研究以混合议会的概念和机制，召开国会上下议院会议。

G25马来显要组织日前也促请人民一同签署请愿书，恳请元首劝谕首相慕尤丁立即召开国会，以审议这场疫情危机。