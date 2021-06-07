印度批准76亿新元建造六艘潜艇

（早报讯）印度国防部已经批准一项高达58亿美元（约76亿新元）的超级军购项目招标，计划建造六艘最先进的常规潜艇。印度海军正计划打造由18艘常规潜艇和六艘核动力潜艇组成的庞大水下力量。

据《印度斯坦时报》周六（6月5日）报道，印度海军计划在2030年前通过国际合作的方式在本土建造六艘常规潜艇，新的潜艇将具备不依赖空气推进系统（AIP）和潜射“布拉莫斯”超音速导弹能力。

报道称，印度国防部称，这是一个“里程碑式的事件”，印度将花费约4300亿卢比（约76亿新元）与外国合作在本土建造六艘新一代常规潜艇。“这个被称为P- 75（I）的潜艇采购案将成为最大的‘印度制造’项目之一，对于对抗中国快速扩张的蓝水能力至关重要”。

据称，这些新型潜艇将具备世界顶尖水平：它们拥有先进的水下隐身能力，更强的抑制噪声和声信号传播的能力；配备先进的不依赖空气推进（AIP）系统，可以显着提高水下续航能力和作战范围；同时还装备有鱼雷和垂直发射系统，可携带印度国产“布拉莫斯”超音速巡航导弹。为此，印度正与韩国、德国、法国、俄罗斯、西班牙等国的潜艇制造企业展开谈判。

按照计划，第一艘潜艇将在10年后服役，艇上设备的国产化率将达到45%，而第六艘必须实现60%的设备国产化。如果印度海军对首批六艘潜艇感到满意，未来还可能继续追加采购六艘。

目前，有五个国家的五家造船公司参与了这一竞标，分别是俄罗斯鲁宾中央设计局、德国蒂森克虏伯（ThyssenKrupp）、法国海军集团、西班牙纳瓦提亚（Navantia）和韩国大宇造船和海洋工程公司。这些公司去年被一个授权委员会列入了候选名单。