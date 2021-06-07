加拿大48人感染“神秘疾病”已致六人死亡

（早报讯）据加拿大广播公司（CBC）、加拿大电视台（CTV）周六（6月5日）报道，自2015年至今，加拿大新不伦瑞克省共有48人患有一种原因不明的神经疾病，已导致六人死亡。该疾病的症状包括失眠、运动机能受损、产生幻觉及认知障碍等。

加拿大首都渥太华及新不伦瑞克省的卫生部门已组成调查委员会，邀请多名神经病学家、流行病学家、环保人士参与研究。神经病学家马雷罗早在2015年发现一名病人出现类似症状，包括焦虑、抑郁、快速恶化的认知障碍症、肌肉疼痛及视觉障碍。

据调查委员会联合主席亨德里克斯介绍，相关确诊病例共48起，年龄在18至85岁之间，51%的女性、49%为男性。患者主要症状包括快速痴呆、肌肉痉挛萎缩、记忆丧失和产生幻觉。

加拿大不列颠哥伦比亚大学神经病学家卡什曼表示，一个调查方向是疾病可能由一种已知毒素引起。一种名为BMAA的毒素，由蓝绿藻产生，与阿兹海默症有关。蓝绿藻是一种在温暖气候下湖面生长的有毒植物。

卡什曼称，另一个潜在的原因是，患者长期接触软骨藻酸，一种在新不伦瑞克省沿海地区贝类中发现的神经毒素。研究小组也不排除可能是一种新的朊毒体疾病，或一个由细菌、病毒或真菌等传染源引起的综合症。