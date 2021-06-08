美最高法院：获临时保护身份非法入境者无资格申请绿卡

（早报讯）美国最高法院星期一（7日）一致裁定，来自12个国家、因人道主义原因而居住在美国的40万移民，不能单凭他们的“临时保护身份”（TPS）享有申请成为美国永久居民的资格。

美国之音报道，为美国最高法院撰文的大法官卡根（Elena Kagan）在判决书中表示，尽管这部分移民拥有“临时保护身份”，但美国移民法阻止非法进入美国的移民获得永久居留权、也就是“绿卡”。

在美国得克萨斯州佩尼塔斯（Penitas），寻求庇护的中美洲移民乘木筏从墨西哥跨过格兰德河进入美国。

“临时保护身份”适用于那些为了躲避自己国家的战争或自然灾害而来到美国的移民。这一身份可以保护他们不被驱逐出境，并允许他们在美国合法工作。但现在由于最高法院的这一裁决，他们不能凭借这一身份而申请在美国的永久居留权。

最高法院审议的这起案件涉及萨尔瓦多籍夫妇何塞·桑切斯（Jose Sanchez）和索尼娅·冈萨雷斯（Sonia Gonzales）。这对现居新泽西州的夫妇自上世纪1990年代末就一直居住在美国。最高法院所裁决的核心问题是：那些非法进入美国但仍获得人道保护的人是否属于“获准入境”（admitted）美国？

一家联邦地区法院先前曾做出有利于这对夫妇的裁决，但上诉法院推翻了这一决定。该上诉法院认为，“临时保护身份”并不“构成获准入境”美国。

最高法院同意这一意见，认为这对夫妇并不是合法获准入境美国的。

卡根大法官在裁决书中说，“临时保护身份”项目授予外国公民非移民身份，但这不等同于获准入境。因此，授予非法入境者“临时保护身份”并不意味着可以使其有资格获得绿卡。

美国众议院已批准一项法案，允许外国公民通过“临时保护身份”申请成为永久居民，但该法案在参议院的前景尚不明朗。

目前，除除萨尔瓦多外，来自其他11个国家的具有“临时保护身份”的移民受到保护，不会被驱逐出境。这些国家包括海地、洪都拉斯、缅甸、尼泊尔、尼加拉瓜、索马里、南苏丹、苏丹、叙利亚、委内瑞拉和也门。