有助调查斯里兰卡失火货船的重要电邮全被删

（早报讯）有助调查斯里兰卡科伦坡岸外货船失火事故的一些重要电邮被当地代理公司全部删除。

法新社报道，5月20日，新加坡注册货船MV X-Press Pearl号因船上发生硝酸泄漏而起火，大火燃烧了13天才被扑灭，货船过后下沉。

斯里兰卡国家检察官周一（7日）在法庭上说，货船负责人在火患发生前已向当地代理公司Sea Consortium Lanka报告了船上的硝酸泄漏，但该公司并没有向地方当局通报此事。

检察官说，调查人员还发现，Sea Consortium Lanka把MV X-Press Pearl号的俄罗斯籍船长秋特卡洛·维塔利（Tyutkalo Vitaly）的相关电邮全部删除。

一名法院官员说，地方法官佩雷拉(Chalani Perera)已下令Sea Consortium Lanka把储存在境外电邮伺服器里的相关电邮原件提交给法庭。

法官也指示斯里兰卡海军保护失火货船MV X-Press Pearl号的残骸。

这艘货船曾在卡塔尔和迪拜停泊，在那里装载了硝酸集装箱。它于5月15日从印度古吉拉特邦的哈齐拉港出发，原定途经科伦坡港到马来西亚和新加坡，它20日在等候进入科伦坡港口时，在科伦坡港西北约16公里处失火。

卡塔尔和印度的港口拒绝就货船发生硝酸泄漏进行正式说明。

斯里兰卡海军已在周末找到了货船的黑箱。