北约秘书长访美：期待北约峰会展现团结

（早报讯）北约秘书长斯托尔滕贝格周一（6月7日）在白宫表示，期待即将举行的北约峰会“有力展现大西洋两岸的团结”。

中新社报道，北约峰会将于14日在比利时首都布鲁塞尔举行。斯托尔滕贝格周一赴华盛顿开展工作访问，分别与美总统拜登和国防部长奥斯汀会晤。

在结束与拜登的会晤后，斯托尔滕贝格向记者表示，期待这次北约峰会有力展现大西洋两岸的团结。“一个强大的北约对欧洲有利，对美国也有利，我期待所有的北约成员国领导人与会时释放这一信息。”

应对北约安全挑战、防务军费分担以及阿富汗问题，成为斯托尔滕贝格在访问白宫和五角大楼时共同的议题。

根据白宫声明，拜登在会晤时向斯托尔滕贝格表达了美方与盟国密切合作的坚定承诺。双方回顾了过去7年来北约成员国在增加防务开支等相关方面的进展，并强调在北约内部公平分担责任和确保北约有足够资源应对威胁的重要性。

在五角大楼的会晤中，奥斯汀与斯托尔滕贝格强调，此次北约峰会将展示团结、力量和应对未来安全与防务挑战的决心。双方同意北约必须继续致力于适当和公平地为防务提供资金。

关于阿富汗问题，奥斯汀表示，驻阿美军目前的撤军进展顺利。在此过程中，美方仍然致力于为同样在撤离的北约盟友部队提供支持。

斯托尔滕贝格则表示，尽管结束军事存在，但北约成员国将保持协调，继续向阿富汗提供支持。