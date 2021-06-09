调查报告：美国多个部门应对国会山骚乱存在重大缺陷

（早报讯）美国参议院发布1月6日国会山骚乱事件调查报告，认为多个联邦机构严重误判且未充分分享所截获的相关情报，是导致骚乱事件发生的重要原因。

新华社报道，这份长达127页的调查报告周二（8日）由参议院规则委员会、国土安全与政府事务委员会联合发布。

报告说，从联邦情报机构未能对可能发生的暴力事件发出警告，到国会警察和执法机构领导层缺乏计划和准备，多个部门在应对国会山骚乱事件过程中存在重大缺陷。

根据这份报告，国会警察局情报部门、联邦调查局和国土安全部在骚乱发生前已截获相关威胁言论，但国会警察局情报部门认为国会山遭袭的可能性“很小”甚至“不可能”，未将全部情报告知警察局领导层和普通警察及其他执法机构。联邦调查局和国土安全部也低估了网上威胁言论，未向负责华盛顿地区安全的执法部门发布威胁评估或情报简报。

多个部门在情报工作方面的严重失误导致执法人员在骚乱发生前未能得到充分预警。

另外，报告还批评相关部门推诿责任、延误时机，导致骚乱发生时国会警察准备不足、信息沟通不畅、指挥调度混乱；因分歧而导致增援执法力量部署迟缓，最终造成国会大厦被暴徒“攻陷”。

这份报告以骚乱事件发生后参议院举行的多场听证会上的证人证词、超过50名国会警察的声明以及参议院调阅的大量文件内容等为基础，堪称迄今为止对国会山骚乱事件最全面的评估。

但有美国媒体认为该报告并不完整，因为报告将关注点集中于1月6日当天发生的事件，而未探究导致骚乱的根源。

1月6日，部分支持时任总统特朗普推翻2020年总统选举结果的示威者强行闯入美国国会大厦长达数小时，正在认证大选结果的参众两院联席会议被迫中断。骚乱事件造成包括1名国会警察在内的5人死亡、约140名执法人员受伤。骚乱事件发生后，包括参众两院和司法部在内的多个政府机构对事件展开了调查。