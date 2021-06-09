美印太政策主管对明年为印太区提供1亿剂疫苗仍有信心

（早报讯）美国国家安全委员会印太政策主管坎贝尔说，尽管印度近期陷入疫情危机，但他对于印太地区的冠病疫苗产量在明年年底前达到1亿剂量的目标，依然“相当有信心”。

印度是全球最大的疫苗生产国，该国因出现传染性更强的德尔塔变种病毒（即B16172变种病毒）暴发第二波疫情，并宣布暂停出口冠病疫苗。

路透社报道，坎贝尔（Kurt Campbell）周二（8日）出席新美国安全智库中心的活动时，被问及是否认为四方安全对话伙伴协助印太国家接种冠病疫苗的计划会被延误。

坎贝尔说：“我们与私营企业及政府部门的磋商显示，我们还是能够落实2022年的目标。”

谈到印度，他表示，华府与参与印太疫苗计划的国家包括印度一直保持紧密沟通，他说，现在对印度来说显然是一个困难时期，美国通过公私机构尽力为印度提供协助。

坎贝尔也补充说，在亚洲以致世界其他地区，即使是疫情控制得很好的国家也因为新变种毒株而出现了新的感染群。

他说：“我想我们都明白，疫苗外交是有效遏制疫情的唯一方法。而我们正在朝着这个方面努力。”

美国和澳大利亚、日本、印度组成是四方对话伙伴3月12日承诺推出四方疫苗伙伴计划，扩大安全有效的疫苗生产，并与世界卫生组织及冠病疫苗全球获取机制（COVAX）等相关多边机制密切协调，共同努力加强和协助印太国家接种冠病疫苗。