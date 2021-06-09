布林肯：“数百项”制裁不会因伊朗履行核协议而解除

文 /
陈慧璋

发布 / 2021年6月9日 12:27 PM

布林肯在参议院的听证会上说，美国目前仍不确定伊朗是否准备采取措施重新履行伊朗核问题全面协议。（法新社）
布林肯在参议院的听证会上说，美国目前仍不确定伊朗是否准备采取措施重新履行伊朗核问题全面协议。（法新社）

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（早报讯）美国国务卿布林肯表示，即使伊朗恢复履行伊朗核问题全面协议，美国仍将维持与伊核协议无关的“数百项”对伊制裁。

新华社报道，布林肯周二（8日）在美国参议院拨款委员会的听证会上说，如果伊朗重新履行核协议，美方将解除与核协议相抵触的对伊制裁，但数百项与核协议无关的制裁仍将保留，直到伊朗改变其行为为止。

他还说，美国目前仍不确定伊朗是否准备采取措施重新履行核协议。

布林肯周一在众议院的听证会上也作类似表态，伊朗外长扎里夫随即予以驳斥。扎里夫在推特上说，伊朗仍不确定拜登政府是否准备终结特朗普任内失败的“极限施压”政策，并停止将“经济恐怖主义”作为谈判筹码。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对其制裁。2018年5月，特朗普政府单方面退出核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行核协议部分条款，但承诺所采取的措施“可逆”。

今年4月初起，伊核协议相关方已在奥地利首都维也纳举行多轮谈判，讨论美伊两国恢复履约问题。伊朗外交部副部长阿拉格希6月3日表示，谈判距离达成协议还有一段距离，但“相距不远”，称下一轮谈判“具有决定性”。

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