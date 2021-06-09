布林肯：“数百项”制裁不会因伊朗履行核协议而解除

（早报讯）美国国务卿布林肯表示，即使伊朗恢复履行伊朗核问题全面协议，美国仍将维持与伊核协议无关的“数百项”对伊制裁。

新华社报道，布林肯周二（8日）在美国参议院拨款委员会的听证会上说，如果伊朗重新履行核协议，美方将解除与核协议相抵触的对伊制裁，但数百项与核协议无关的制裁仍将保留，直到伊朗改变其行为为止。

他还说，美国目前仍不确定伊朗是否准备采取措施重新履行核协议。

布林肯周一在众议院的听证会上也作类似表态，伊朗外长扎里夫随即予以驳斥。扎里夫在推特上说，伊朗仍不确定拜登政府是否准备终结特朗普任内失败的“极限施压”政策，并停止将“经济恐怖主义”作为谈判筹码。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对其制裁。2018年5月，特朗普政府单方面退出核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行核协议部分条款，但承诺所采取的措施“可逆”。

今年4月初起，伊核协议相关方已在奥地利首都维也纳举行多轮谈判，讨论美伊两国恢复履约问题。伊朗外交部副部长阿拉格希6月3日表示，谈判距离达成协议还有一段距离，但“相距不远”，称下一轮谈判“具有决定性”。