有高眼压遗传倾向者摄入较多咖啡因将增加青光眼风险

（早报讯）英国伦敦大学学院周二（8日）公布的一项研究显示，具有高眼压遗传倾向的人，如果每天摄入较多咖啡因可能会增加青光眼的患病风险。

青光眼和眼压高有密切的关联。美国芒特西奈伊坎医学院、英国伦敦大学学院等机构的学者分析了咖啡因摄入对青光眼以及眼压的影响，研究成果已刊登在最新一期《眼科学》杂志上。

新华社报道，研究人员基于英国生物样本库，选取超过12万名年龄在39至73岁之间的研究对象，分析了他们在2006年至2010年间的相关健康记录和脱氧核糖核酸样本。这其中包括他们每天通过饮品和食物摄入咖啡因的量以及青光眼家族病史等情况。

结果显示，较高的咖啡因摄入量总体上与高眼压或青光眼患病风险几乎没有关联，但对于有明显高眼压遗传倾向的研究对象，较大量的咖啡因摄入与青光眼疾病风险升高具有关联性。

数据表明，有明显高眼压遗传倾向的人群中，每日咖啡因摄入量高于480毫克的人青光眼患病风险比每日摄入量低于80毫克的人高1.3倍；相比没有高眼压遗传倾向且几乎不摄入咖啡因的人，有明显高眼压遗传倾向的人群中每日咖啡因摄入量高于321毫克的人患青光眼风险高3.9倍。

报告作者之一、伦敦大学学院的卡瓦贾博士说，从研究结果来看，那些在遗传上具有较高青光眼患病风险的人如果能控制咖啡因摄入或许会带来助益。