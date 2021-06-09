被质疑检测量减少 诺希山：筛检量符合WHO标准

（早报讯）马来西亚单日冠病确诊人数在近日有所下降，引起不少专业人士质疑每日检测量减少所致。对此，卫生总监诺希山今天（6月9日）直接公布了近两周的每日筛检人数作出回应，表示马国进行的筛检量符合世界卫生组织（WHO）的标准。

星洲网报道，诺希山表示，根据世卫组织所拟定的基准，冠病确诊病例的足够检测量为至少10个阴性对1个阳性，然而，最好是30个阴性对1个阳性。这意味着，每日的冠病确诊人数占每日检测量的10%，便符合了世卫组织的标准。以昨日为例，马国新增了5566起确诊病例，共进行了8万2635次检测，超过了10%（5万5660次）的基准。

根据诺希山今日在推特所发布的数据显示，过去14天，马国每日的确诊人数，皆占每日检测量的10%以上。

诺希山说，卫生部经常面对的一个问题是，实验室每天（尤其是假日）将阴性病例输入进公共卫生化验室资讯系统（SIMKA）的速度很慢，而确诊病例却很快通报。

“即便如此，马来西亚每日进行的检测量足以达到世卫组织的基准，而阴性病例的数量可能会比通报的来得多。”

他补充，至于民众在家中自己进行的抗原快速检测试剂（RTK-Ag）要如何载入公共卫生化验室资讯系统中尚有待讨论，希望民众能够理解。