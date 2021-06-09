美公布关键产品供应链风险评估 设跨部门工作组应对

（早报讯）美国白宫公布对半导体、药品、关键矿物质、大容量电池四类关键产品供应链风险的评估报告，要求联邦政府采取措施解决这些关键产品的供应链脆弱性问题。

周二（8日）发布的这份报告详细阐述了拜登政府对建立具有韧性的供应链的政策构想，指出冠病疫情及其导致的经济混乱进一步暴露出美国供应链长期存在的脆弱性，建立更加安全和具有韧性的供应链对美国国家安全、经济安全和技术领导力至关重要。

白宫表示，为解决上述四类关键产品供应链脆弱性问题，拜登政府将采取措施支持关键药品的国内生产，确保建立先进电池的国内供应链，加强对关键矿物质可持续生产和加工的投资，并与产业界、盟友及伙伴合作解决半导体供应短缺问题。

白宫还宣布成立由美国商务部长、交通部长和农业部长领导的供应链中断工作组，专注于解决过去几个月美国建筑、半导体、交通、农业和食品等行业出现的供需不匹配问题，帮助缓解供应瓶颈限制。

新华社报道，这份报告是为落实美国总统拜登2月份签署的全面评估美国关键产品和行业供应链风险的行政令。

该行政令要求联邦政府机构在100天内完成对四类关键产品供应链风险的评估，并提交政策建议报告。行政令还要求在一年内完成对美国六大关键行业的供应链风险评估，包括国防、公共卫生、信息和通信技术、能源、交通以及农产品和食品生产行业。

美国商会高级副会长布拉德利当天发表声明说，这份报告表明，没有一刀切的解决方案，政策应对要根据不同行业的不同情况进行调整，美国商界希望拜登政府不要设置新的贸易壁垒，以免美国失去长期以来支持美国就业的巨大出口机会。