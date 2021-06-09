比特币成为萨尔瓦多法定货币

（早报讯）中美国家萨尔瓦多（El Salvador）6月9日通过立法，成为全球首个采用比特币作为法定货币的国家。

CNBC报道称，萨尔瓦多总统布克勒在社交媒体上宣布，萨尔瓦多以“绝对多数”投票正式通过法案，使比特币在该国成为法定货币，“创造历史”。这意味着商品价格可以用比特币标示，税款可以用比特币支付，且比特币交易无需缴纳资本利得税。

萨尔瓦多现行法定货币是美元。根据该法案，比特币与美元的汇率“将由市场自由决定”。

布克勒8日向国会提交文件，提议让比特币成为该国法定货币。提案称：“该法律的目的是将比特币作为不受限制的法定货币进行监管，让比特币具有自由权力，在任何交易中都不受限制，幷且具有公共或私人、自然人或法人所拥有的任何所有权。”

报道称，萨尔瓦多的这份法案表示，加密货币是“增加普惠金融的一种方式”，该国还将推动“必要的培训和机制，以便人们能够进行比特币交易。”

据CNBC此前消息，目前萨尔瓦多主要使用现金交易。大约70%的国民没有银行账户或信用卡，无法使用传统的金融服务。汇款或移民寄回家的钱占萨尔瓦多国内生产总值的20%以上。对于国际转账而言，其原有服务可能会收取10%或更多的费用，有时可能需要数天才能到达。

据coindesk网站数据，截至9日，比特币交易价格约为3万3893美元。