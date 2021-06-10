联合国：全球童工人数20年来首次增加

（早报讯）联合国周四（6月10日）说，全球童工人数20年来首次增加，目前全球有十分之一的儿童在工作，还有数百万儿童因冠病疫情而面临风险。

综合外电报道，根据国际劳工组织和联合国儿童基金会数据，童工人数已从2016年的1.52亿增加840万，达到1.6亿，当中非洲地区的增幅最大。

这份报告指出，过去四年中全球童工人数上升逆转了之前的下降趋势，导致终止童工工作在20年中首次出现停滞。据统计，全球童工人数在2000年至2016年间减少了9400万。

报告还说，5至11岁儿童中从事童工劳动的人数显著增加，目前稍多于全球童工总数的一半。自2016年以来，从事危险工作（定义为可能损害其健康、安全或精神的工作）的5至17岁未成年人增加了650万，达7900万。

非洲撒哈拉以南地区，过去四年中童工新增1660万，主要是由于人口增长、各类危机反复出现、极端贫困和社会保护措施不足。

2016年以来，亚洲和太平洋、拉丁美洲和加勒比地区在减少童工方面取得一定进展，但这些成果正受到疫情的威胁。

联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔·福尔在一份声明中说：“我们在打击童工劳动方面正处于失势，去年则让这场斗争更加艰难。如今，进入第二年的全球封锁、学校关闭、经济中断和国家预算下降，许多家庭被迫做出令人心碎的选择。”

由于疫情，到2022年底全球将有900万儿童面临成为童工的风险。如果他们无法获得关键的社会保护服务，这一数字可能会达到4600万。

报告发现，农业部门的童工最多，占70%，其次是服务业和工业，分别占20%和10%；近28%的5至11岁儿童、35%的12至14岁童工儿童失学。

国际劳工组织和联合国儿童基金会呼吁各国采取措施扭转童工现象的上升趋势，包括：为所有人提供充分的社会保护服务，包括普遍的儿童福利；增加支出以支持优质教育，让所有儿童重返学校；促进成人体面就业，令家庭不必依靠儿童帮助创收；终止影响童工的有害性别规范和歧视；投资于儿童保护系统、农业发展、农村公共服务、基础设施等。