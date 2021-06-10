澳洲新南威尔士计划让国际学生回校

（早报讯）澳大利亚新南威尔士计划让国际学生回校，重振当地国际教育业。

新华社报道，澳洲新南威尔士州政府周四（6月10日）宣布的提案若获得联邦政府批准，国际学生将很快得以重返当地校园。

国际教育是新南威尔士州的主要收入来源之一，在2019年预计为该州贡献了146亿澳元（约150亿新元），冠病疫情暴发之后跨国旅行停顿，外国学生也难到澳洲。

新南威尔士州财长佩罗特表示，国际学生教育是该州第二大出口行业，“我们需要尽我们所能帮助学生尽快重返校园，并重振这个行业。”

根据新南威尔士州政府的试点计划，从年中开始，每两周将有250名国际学生抵达首都悉尼。除了每周允许3000名归国的澳大利亚居民返回新南威尔士州外，还将允许这些国际学生返回该州。

随后，这些学生将在特别批准的学生宿舍进行隔离，该支出将不会由纳税人承担。

该项提案是该州与新南威尔士的副校长委员会（当地的一个学术团体）共同合作，协商长达数月后的成果。

国际学生理事会主席贝尔林表示，对于该计划已提呈联邦审查感到鼓舞。“我们很高兴看到新南威尔士州将欢迎国际学生重返校园，这将向那些在海外线上学习的人发出一个正面信息，显示生活将恢复正常的希望。”

该项计划是否通过，澳洲联邦教育部长将做出最终决定。