马哈迪自荐领导国家行动委员会接管政府

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪指出，他已向国家元首苏丹阿都拉建议成立国家行动委员会（Majlis Gerakan Negara，简称MAGERAN）接管政府，并自荐由他来领导MAGERAN。

星洲网报道，马哈迪今天（6月10日）到国家王宫觐见国家元首之后，召开线上记者会时说，若成立MAGERAN，反对党就能受邀加入，一起解决目前的冠病疫情危机。

不过，他坦言，由他领导MAGERAN的情况不太可能发生，因为只有政府才能向国家元首建议成立MAGERAN，而他不认为政府会这么做。

他说：“国家元首没有拒绝，但他说要成立MAGERAN，一定得由政府来建议。我不确定政府是否会提出这个建议，就算成立，肯定也不会叫我加入。”

马国曾在1969年暴发五一三种族流血冲突后首次成立MAGERAN。当时马国已进入紧急状态，时任国家元首根据1969年紧急条例，将行政及立法权交由MAGERAN接管，并委任时任副首相阿都拉萨出任主席，领导MAGERAN，而时任首相阿都拉曼并没有受委为MAGERAN成员。

马哈迪也是祖国斗士党创党人。他今午大约2时入宫觐见国家元首，约一小时后离开。

马国元首苏丹阿都拉昨天开始陆续接见各政党领袖，包括首相及土著团结党主席慕尤丁、国会反对党领袖及人民公正党主席安华、民主行动党秘书长林冠英及国家诚信党主席莫哈末沙布。今天则轮到马哈迪、伊斯兰党署理主席端依布拉欣、马华总会长魏家祥及沙巴民兴党主席沙菲益觐见国家元首。国家元首会见各党领袖后，会在下周三将召开马来统治者特别会议，讨论当前冠病疫情危机。