日本东京计划让65岁以下民众接种冠病疫苗

（早报讯）距离东京奥运会开跑还有50天，日本东京主要冠病接种中心，将从周六起允许65岁以下的民众预约接种，以加大当地接种计划的力度。

当地媒体报道，东京的接种中心将从本周六起，接受来自民众通过电话和网上的接种预约。

路透社报道，日本首相菅义伟周四（6月10日）在前往英国出席G7领导人峰会前表示，他将就日本计划通过采取彻底的冠病防疫措施以安全可靠的方式举办奥运会一事，寻求其他七国集团成员的理解。

不过，据彭博社报道，日本京都大学的预测模型显示，如果日本城市地区的冠病限制措施如期在6月20日解除，不论东京奥运会有没有如期举行，东京的冠病重症患者都可能激增，甚至可能严重到须在8月初再度颁布紧急状态令。

京都大学负责该疾病预测模型的教授，已在周三（6月9日）将此发现提呈给当地冠病咨询委员会的政府官员。

该大学研究人员指出，奥运会前日本有四个连续假期，加上暑假和盂兰盆节假期，民众可能会觉得，既然奥运会都可以举行，那我出行应该也没有问题。

研究员说，这有可能导致染疫人数上升，虽然将很难确认上升趋势是否与举行奥运相关，但确诊病例若上升无疑将增加医疗体系的负担。不过，该预测模型未将年轻人下来将接种疫苗的因素纳入考量范围。

日本目前已接种2000万剂疫苗，约十分之一的人口接种了至少一剂。