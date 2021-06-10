印尼、南非和墨西哥支持G7提出的全球最低公司税

（早报讯）印度尼西亚、南非和墨西哥的财政部长周四（6月10日）表示，支持对国际税收规则进行全面改革，确保大规模跨国公司缴纳合理份额的税款。

在一份的联合文章中，印尼财长慕燕妮、南非财长姆博韦尼和墨西哥财政部长赫雷拉表示，支持七国集团（G7）提出的全球最低公司税。参与该联合文章的，还包括美国财长耶伦与德国财长舒尔茨。该文章刊登在《华盛顿邮报》和《法兰克福汇报》等新闻刊物。

五位财长在文中写道：“今年，各国有一个历史性的机会来结束公司税的逐底竞争，在最需要的时候恢复政府资源。为实现这一目标铺平道路，我们达成一项初步共识，即全球最低税率必须至少为15%，与上周七国集团达成的协议一致。”

七国集团（G7）财长于上周六达成历史性协议，支持制定最低公司税率于15％，目的是确保像苹果、谷歌、面簿和亚马逊等大规模跨国公司缴纳合理份额的税款，阻止它们往低税率国家转移利润以减少缴税，甚至“零缴税”。

G7涵盖了美国、日本、德国、英国、法国、意大利和加拿大这七大经济体。

这些年来，许多国家争相推出更低的公司税以吸引大型跨国企业，造成一场“逐底竞赛”的公司税之争。在新的征税条例下，政府依然可以制定它想要的公司税率，但如果公司在某个国家支付较低公司税率，本国政府可以将该公司的税收“补足”至最低税率，从而消除转移利润的优势。

上述五国财长也敦促其他国家参与谈判，并致力于在下个月举办的二十国集团会议前达成共识。