越南选举产生新一届国会代表

（早报讯）越南国家选举委员会周四（6月10日）宣布，越南第十五届国会代表选举共选出499名代表。

新华社报道，越南国家选举委员会当天在河内举行新闻发布会说，5月23日举行的第十五届国会代表选举共有超过6920万名选民投票，投票率达到99.6%。

本届越南国会选举共有866名候选人角逐500个国会议席。此外，超过6900万选民将选出3726名省级人民议会代表、2万2952名县级人民议会代表以及24万2312名乡级人民议会代表，任期均为五年。

新一届国会代表中，有194人来自中央机构推举，301人来自地方推举，4人为自荐。此外，此次选出的女性代表比例超过30%，为1976年以来最高。

越南国家选举委员会将在30天内受理有关此次选举结果的检举和投诉，并计划在7月12日举行会议，最终确认新一届国会代表的当选资格。

越南国会是越南人民最高代表机构和国家最高权力机关，国会行驶立法权，决定国家重大事务，并对国家机构运行行驶最高监督权。

越南国会议员的任期为5年，本届任期从2021年至2026年。第十五届国会第一次会议预计将于7月20日开幕。

越南第14届国会已在4月初举行的第11次会议上，选举阮春福为新一任国家主席，范明政为新一任政府总理，王廷惠则担任国会主席。